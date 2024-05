France : le secteur privé renoue avec la croissance pour la première fois depuis mai 2023

(AOF) - L’activité dans le secteur privé français en avril a été plus élevée qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,5 contre 48,3 en mars. Le consensus et la première estimation s’élevaient à 49,9. Le PMI pour les services est passé de 48,3 en mars à 51,3 en avril. Le consensus et la première estimation s’élevaient à 50,5.

" Ce sont les performances du secteur des services qui ont porté la reprise économique française en avril. L'indice PMI HCOB de l'activité dans le secteur des services s'est en effet redressé à 51,3, soit son plus haut niveau depuis mai 2023, le retour à la croissance ayant fréquemment été attribué à une amélioration des conditions financières (notamment une baisse des coûts d'emprunt) ainsi qu'à un raffermissement de la demande " a commenté Norman Liebke, économiste à la Hamburg Commercial Bank.