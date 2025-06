France : le secteur manufacturier se rapproche de la reprise en mai

(AOF) - Le secteur manufacturier s'est légèrement moins contracté qu'annoncé initialement en mai en France, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 49,8 contre un consensus et une première estimation de 49,5. Il s'élevait à 48,7 en avril. Un indice sous 50 indique une contraction du secteur et un indice au-dessus de 50, une expansion.

" Le secteur manufacturier français a fait un pas de plus vers la reprise, la production ayant augmenté pour un deuxième mois consécutif en mai et ce à un rythme plus soutenu qu'en avril ", souligne S&P Global. " Parallèlement, l'emploi a renoué avec la croissance, tandis que la confiance a atteint son plus haut niveau depuis février 2022 ".