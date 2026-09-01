France : le secteur manufacturier renoue avec la croissance en août (PMI)

Attendu à 51,5 selon le consensus, l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière française s'est établi à 51,1 en août, contre 49,8 en juillet, signalant ainsi un retour de la croissance dans le secteur manufacturier français.

Si l'indice PMI a dépassé le seuil de croissance de 50, sa principale composante, l'indice des nouvelles commandes, s'est maintenue en zone de contraction pour un 4e mois consécutif en août. Les volumes de production ont néanmoins très légèrement augmenté, et ce pour la première fois depuis avril dernier.

"La demande est restée faible, la confiance a diminué et les opérations de déstockage dans les entreprises se sont accentuées. Ainsi, la reprise de la croissance de la production s'avère peu convaincante", juge Joe Hayes, senior principal economist chez S&P Global Market Intelligence.

"L'atténuation des pressions inflationnistes constitue néanmoins une évolution positive, en particulier au vu de la hausse des prix du pétrole survenue cet été. La tendance désinflationniste des prix de vente pourrait apporter un soutien bienvenu aux carnets de commandes", juge-t-il cependant.