France : le secteur des services se contracte de nouveau en février
information fournie par Zonebourse 04/03/2026 à 10:06

En France, le PMI pour les services s'établit à 49,6 en février comme attendu après 49,6 en janvier. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,9 en février en ligne avec les attentes, a indiqué S&P Global, après 49,1 en janvier.

