France-Le reconfinement pourrait réduire l'activité économique de 15%-source

PARIS, 3 novembre (Reuters) - Le reconfinement de la population en France face à l'épidémie due au nouveau coronavirus devrait réduire l'activité économique d'environ 15%, soit moitié moins que lors du premier confinement, a-t-on appris mardi de source proche du ministère des Finances. "Nous nous attendons à un impact beaucoup plus modéré que celui qui a existé au mois d'avril, en particulier en France", a dit cette source. "Nous tablons d'ailleurs sur presque deux fois moins d'impact sur l'activité, qui était d'à peu près 30% en avril alors que là on est plutôt sur 15% d'impact (...) parce qu'évidemment on a appris." (Rédaction de Paris)

