France : le PMI manufacturier à son plus haut niveau depuis 43 mois
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 10:02

En hausse de 50,7 en décembre à 51,2 en janvier, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, calculé par S&P Global, a atteint un sommet de 43 mois et indique une accélération de la croissance du secteur en début d'année 2026.

Après sept mois consécutifs de repli, la production est repartie à la hausse, affichant en outre son plus fort taux de croissance depuis près de quatre ans, et ce malgré une baisse du volume global des nouvelles commandes reçues par les fabricants.

Les nouvelles commandes en provenance de l'étranger ont fortement chuté, ce que les répondants expliquent par les pressions concurrentielles, les tensions géopolitiques et un manque d'appétence des clients sur certains marchés clés, tels que l'Allemagne.

La confiance des fabricants français s'est néanmoins renforcée, les répondants anticipant une hausse de leur activité au cours des douze prochains mois, fondant notamment leur optimisme sur des prévisions de raffermissement de la demande dans l'année à venir.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

