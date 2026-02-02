France : le PMI manufacturier à son plus haut niveau depuis 43 mois
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 10:02
Après sept mois consécutifs de repli, la production est repartie à la hausse, affichant en outre son plus fort taux de croissance depuis près de quatre ans, et ce malgré une baisse du volume global des nouvelles commandes reçues par les fabricants.
Les nouvelles commandes en provenance de l'étranger ont fortement chuté, ce que les répondants expliquent par les pressions concurrentielles, les tensions géopolitiques et un manque d'appétence des clients sur certains marchés clés, tels que l'Allemagne.
La confiance des fabricants français s'est néanmoins renforcée, les répondants anticipant une hausse de leur activité au cours des douze prochains mois, fondant notamment leur optimisme sur des prévisions de raffermissement de la demande dans l'année à venir.
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
L'activité manufacturière dans la zone euro a continué de se contracter en janvier pour le troisième mois consécutif, dans un contexte de faiblesse persistante des nouvelles commandes, et malgré le retour à la croissance de la production, selon une enquête publiée ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. Les stochastiques ne sont ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer