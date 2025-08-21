 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France : le PMI Composite supérieur aux attentes en août
information fournie par AOF 21/08/2025 à 09:44

(AOF) - S’étant redressé de 48,6 en juillet à 49,8 en août, l’indice PMI Flash composite HCOB de l’activité globale en France s’est fortement rapproché de la barre du 50 qui sépare la croissance de la contraction en août. Il a atteint son plus haut niveau depuis le début de la période de contraction de l’activité globale amorcée il y a un an et ne signale qu’une détérioration minime de la conjoncture du secteur privé français en août. De même, à l’échelon sectoriel, l’activité n’a qu’à peine reculé par rapport au mois précédent, tant dans l’industrie manufacturière que dans le secteur des services.

L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services en France s'est redressé à 49,7 en août contre 48,5 en juillet, plus haut de 12 mois.

