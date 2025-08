France: le PMI composite s'enfonce sous les 50 en juillet information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 09:57









(Zonebourse.com) - À 48,6 en juillet contre 49,2 en juin, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale en France signale une baisse de l'activité du secteur privé légèrement plus marquée que celle enregistrée le mois précédent.



Le recul de la demande s'étant renforcé tant chez les fabricants que chez les prestataires de services, le volume global des nouvelles affaires a enregistré, dans l'ensemble du secteur privé français, sa plus forte contraction depuis avril.



Parallèlement, la hausse des effectifs dans le secteur manufacturier n'ayant pas suffi à contrebalancer de nouvelles suppressions de postes dans les services, l'emploi a affiché son plus important recul depuis trois mois.



Enfin, après un fort rebond en juin, les perspectives d'activité à douze mois se sont nettement détériorées au cours de la dernière période d'enquête, s'étant en effet repliées à leur plus bas niveau depuis six mois.





