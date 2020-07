Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le plan de relance "quasiment prêt", dit Castex Reuters • 12/07/2020 à 19:53









PARIS, 12 juillet (Reuters) - Le plan de relance destiné à contrer la crise économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus est "quasiment prêt", a déclaré dimanche le Premier ministre français, Jean Castex. "C'est quasiment prêt. Nous achevons les concertations", a-t-il déclaré devant la presse lors d'un déplacement en Guyane. "Sans doute même allons-vous anticiper un certain nombre de dispositifs, je pense en particulier en faveur des jeunes", a-t-il ajouté. "Donc oui, nous allons agir vite." Après avoir reçu les partenaires sociaux en fin de semaine dernière, le nouveau chef du gouvernement doit rencontrer lundi matin les représentants des départements et des régions de France. Il prononcera mercredi son discours de politique générale devant le Parlement, au lendemain d'une interview télévisée du président Emmanuel Macron à l'occasion du 14-Juillet. Selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, l'Etat a déjà investi 430 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance des activités économiques mises à mal par la crise du coronavirus, qui a fait plus de 30.000 morts en France. (Elizabeth Pineau)

