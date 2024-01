France : le PIB reste stable au quatrième trimestre 2023

En moyenne sur l'année 2023, le PIB augmente de 0,9% (après +2,5% en 2022 et +6,4% en 2021). Cette croissance annuelle provient surtout de la forte hausse au deuxième trimestre 2023, l'activité ayant été stable sur le reste de l'année. À l'issue du quatrième trimestre 2023, l'acquis de croissance pour 2024 s'élève à +0,1%.

(AOF) - En France, le produit intérieur brut (PIB) en volume est stable au quatrième trimestre 2023 (0,0% après 0,0 % au trimestre précédent). La demande intérieure finale (hors stocks) contribue négativement à la croissance du PIB ce trimestre (-0,1 point après +0,4 point au troisième trimestre 2023), du fait de la baisse de la formation brute de capital fixe (FBCF, -0,7 % après +0,2 %) et de la consommation des ménages (-0,1 % après +0,5 %). À l'inverse, le commerce extérieur rebondit au quatrième trimestre 2023 et contribue positivement à la croissance du PIB (+1,2 point après -0,1 point).

