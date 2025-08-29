France : le PIB en progression de 0,3% au deuxième trimestre

(AOF) - Le PIB en France en volume accélère modérément au deuxième trimestre 2025 : il progresse de +0,3 %, après +0,1 % au trimestre précédent, indique l'Insee.
