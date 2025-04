France : le PIB du premier trimestre progresse de 0,1 % sans surprise

(AOF) - Conformément aux prévisions, le Produit intérieur brut de la France a augmenté de 0,1 % au premier trimestre selon des données préliminaires de l’Institut national de la statistique et des études économiques, après avoir baissé de 0,1 % sur les trois derniers mois de l’année 2024, par contrecoup des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ce rebond de la croissance s’explique par les variations de stocks, qui ont contribué à hauteur de 0,5 point à la croissance.

La demande intérieure finale, qui comprend la consommation des ménages et les investissements des entreprises, affiche une contribution nulle à la croissance après un impact positif de 0,2 point sur les 3 derniers mois de 2024.

La consommation des ménages est restée stable, pénalisée par les achats de biens (-0,6 %) et la chute de la consommation en matériels de transports (-4,4 %) qui peut s'expliquer par les entrées en vigueur successives de la réduction du bonus écologique fin 2024, de nouvelles normes sur les véhicules neufs en janvier 2025, et le durcissement du malus écologique en mars 2025. Autre contreperformance, la consommation alimentaire a reculé de 0,8 %, en partie à cause de la baisse des achats de tabac après la hausse des prix de janvier. En revanche, le PIB a profité du redressement de la consommation des ménages en services (+0,5 %).

L'investissement est de nouveau en baisse, reculant de 0,2% après un repli de 0,1% au quatrième trimestre.

Enfin, le commerce extérieur a contribué de nouveau négativement à la croissance française : -0,4 point entre janvier et mars après -0,1 point au trimestre précédent.

A fin mars, l'acquis de croissance, à savoir le niveau de croissance que l'on est sûr d'atteindre même si le PIB reste stable au cours des trois prochains trimestres, s'élève à 0,4%.