France-Le parquet ouvre une enquête après le livre de Sarah Abitbol

(Actualisé avec réaction Sarah Abitbol) PARIS, 4 février (Reuters) - Le procureur de la République de Paris a annoncé mardi avoir ouvert une enquête préliminaire après la publication du livre de la patineuse française Sarah Abitbol qui a accusé de viols et d'agressions sexuelles son ancien entraîneur Gilles Beyer. "Après avoir analysé l'ouvrage "Un si long silence", le parquet de Paris a ouvert, ce jour, une enquête préliminaire des chefs de viols sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime et d'agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant autorité sur la victime au préjudice, notamment, de Sarah Abitbol", peut-on lire dans un communiqué. "Au-delà des faits évoqués dans ce livre, les investigations, confiées à la brigade de protection des mineurs de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris, s'attacheront à identifier toutes autres victimes ayant pu subir, dans le contexte décrit, des infractions de même nature", ajoute le procureur, Rémy Heitz. Dans son livre, Sarah Abitbol, 44 ans, dix fois championne de France de patinage artistique en couple et médaillée de bronze aux championnats du monde en 2000, accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer de l'avoir violée et agressée sexuellement plusieurs fois entre 1990 et 1992 - des faits prescrits. Dans une déclaration à l'AFP vendredi dernier, Gilles Beyer a reconnu "des relations intimes" avec la patineuse, et a indiqué avoir "conscience de ce que, compte tenu de mes fonctions et de son âge à l'époque, ces relations étaient en tout état de cause inappropriées". A l'annonce de l'ouverture de l'enquête préliminaire, Sarah Abitbol a exprimé son "soulagement". "Je suis vraiment heureuse (...) je suis émue parce que c'est 30 ans de combat", a-t-elle déclaré sur BFM TV, précisant ne pas avoir pris la parole "par vengeance" mais "pour pouvoir guérir" de ses "blessures". A la suite de la publication de son livre et de révélations plus larges sur une série de violences sexuelles dans le monde du patinage artistique français, la ministre des Sports Roxana Maracineanu a demandé lundi au président de la Fédération française des sports de glace Didier Gailhaguet de démissionner. Ce dernier, qui a reconnu des erreurs mais "pas de faute", a prévu de s'exprimer lors d'une conférence de presse mercredi. (Jean-Stéphane Brosse et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

