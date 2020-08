Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le gouvernement reporte à début septembre l'annonce du plan de relance Reuters • 22/08/2020 à 12:23









PARIS, 22 août (Reuters) - Le gouvernement français reporte à la première semaine de septembre la présentation du plan de relance, qui devait initialement être faite mardi prochain, a annoncé dans un communiqué Gabriel Attal, porte-parole du gouvernent. Il justifie cette décision par le souhait du chef de l'Etat, Emmanuel Macron, et du Premier ministre, Jean Castex, que le gouvernement se concentre pleinement d'ici là sur les questions sanitaires liées notamment à la rentrée des classes et au port du masque obligatoire dans les entreprises. (Jean-Michel Bélot)

