France-Le gouvernement annonce une prime supplémentaire de €1.000 pour l'achat d'un VE doté d'une batterie européenne
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 14:27

Le gouvernement français a annoncé lundi l'augmentation du bonus écologique existant de 1.000 euros pour les véhicules électriques assemblés en Europe avec une batterie européenne, une mesure visant à offrir un soutien complémentaire à l'achat de voitures vertueuses pour l'environnement ainsi qu'à une filière automobile confrontée au ralentissement de la demande.

Cette prime, qui sera mise en place dès le 1er octobre, vient s'ajouter au bonus écologique financé par le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE) depuis le 1er juillet 2025, a précisé le ministère de la Transition écologique dans un communiqué.

"Tous les ménages restent éligibles selon leurs revenus au bonus, pouvant aller jusqu'à 4.200 euros pour l'achat d'un véhicule éligible atteignant le score environnemental minimal. La prime de 1.000 euros vient porter ce montant jusqu'à 5.200 euros, pour les véhicules dont les batteries sont produites en Europe", ajoute-t-il.

Cette aide vise à favoriser la relocalisation de la chaîne de valeur des véhicules électriques et à soutenir l'emploi industriel sur le continent à un moment où les grands constructeurs automobiles européens perdent du terrain face à la concurrence de leurs rivaux chinois, qui cherchent à se développer en Europe.

Confrontés à un ralentissement de la demande, plusieurs constructeurs, dont Stellantis STLAM.MI ce même lundi, ont récemment revu leurs ambitions en matière d'électrification, en dépit de la réglementation européenne prévoyant d'interdire la vente de nouvelles voitures thermiques en 2035.

La liste des véhicules éligibles sera publiée sur le site de l'Agence de la transition écologique (Ademe) dans les prochains jours, précise le ministère.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

