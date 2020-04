Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Le dispositif de chômage partiel coûtera plus de €20 mds Reuters • 09/04/2020 à 09:10









PARIS, 9 avril (Reuters) - Le dispositif de chômage partiel mis en oeuvre par le gouvernement pour éviter les licenciements coûtera plus de 20 milliards d'euros à l'Etat, a déclaré jeudi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. "Le coût pour l'Etat et pour l'Unedic (...), je pense qu'il sera de plus de 20 milliards d'euros", a-t-elle dit sur RMC-BFM TV. Selon le décompte dressé par son ministère, 6,9 millions de salariés sont actuellement concernés par ces mesures sollicitées par 628.000 entreprises et associations, dont 6 sur 10 sont des PME et des TPE. (Nicolas Delame, édité par Henri-Pierre André)

