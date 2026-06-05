France : le déficit commercial se réduit en avril

Le déficit commercial de la France s'est réduit en avril, s'établissant à 5,64 MdsEUR, à comparer à 6,41 MdsEUR le mois précédent (révisé de 6,86 MdsEUR en estimation initiale), selon des données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO).

L'administration des douanes explique que cette amélioration d'un mois sur l'autre reflète un bond de 3,1% des exportations de biens, à 54,58 MdsEUR, qui a plus que compensé une hausse de seulement 1,5% des importations, à 60,22 MdsEUR.

La croissance des exportations est principalement due à celle des livraisons de matériels de transport, notamment de produits aéronautiques, ainsi qu'à celle des équipements électriques, électroniques et informatiques.

De son côté, la hausse des importations s'explique notamment par la croissance des approvisionnements en hydrocarbures naturels, en produits informatiques, électroniques et optiques, ainsi qu'en produits chimiques, parfums et cosmétiques.

Dévoilé simultanément par la Banque de France, le solde des transactions courantes de la France est ressorti de nouveau négatif (toujours en données CVS-CJO), mais à -0,2 MdEUR en avril, à comparer à -0,9 MdEUR le mois précédent.