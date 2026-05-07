France-Le déficit commercial s'établit à €6,9 mds fin mars

Le déficit commercial de la France s'est établi à 6,864 milliards d'euros à fin mars, montrent les données publiées jeudi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin du mois de février, le déficit s'élevait à 5,506 milliards d'euros (révisé de 5,778 milliards d'euros).

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)