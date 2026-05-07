France-Le déficit commercial s'établit à €6,9 mds fin mars

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information fournie par Boursorama avec AFP•07.05.2026•10:08•
Legrand a poursuivi au premier trimestre sa croissance à deux chiffres grâce aux centres de données et aux acquisitions, qui ont fait bondir son bénéfice net et son chiffre d'affaires, lui permettant de confirmer ses objectifs pour 2026, a-t-il annoncé jeudi. Le ...
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SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ...
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information fournie par AFP Video•07.05.2026•09:59•
Un bureau de vote ouvre ses portes à la Westminster Chapel, à Londres, alors que les Britanniques commencent à voter lors d'élections locales qui devraient accentuer la pression sur le Premier ministre travailliste, Keir Starmer, déjà en difficulté, et mettre en ...
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information fournie par AFP Video•07.05.2026•09:57•
"A priori, il n'y a aucune crainte pour les mois qui viennent, mai, juin. Est-ce qu'il y a un risque au-delà ? Sans doute peu," assure le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'issue d'une réunion avec les compagnies aériennes sur l'approvisionnement des aéroports ...
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