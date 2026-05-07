 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Le déficit commercial s'établit à €6,9 mds fin mars
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 08:45

Le déficit commercial de la France s'est établi à 6,864 milliards d'euros à fin mars, montrent les données publiées jeudi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin du mois de février, le déficit s'élevait à 5,506 milliards d'euros (révisé de 5,778 milliards d'euros).

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Legrand poursuit sa croissance rentable au premier trimestre
    information fournie par Boursorama avec AFP 07.05.2026 10:08 

    Legrand a poursuivi au premier trimestre sa croissance à deux chiffres grâce aux centres de données et aux acquisitions, qui ont fait bondir son bénéfice net et son chiffre d'affaires, lui permettant de confirmer ses objectifs pour 2026, a-t-il annoncé jeudi. Le ... Lire la suite

  • LISI : Les résistances sont proches
    LISI : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 07.05.2026 10:05 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

  • Élections locales au Royaume-Uni: ouverture des bureaux de vote à Londres
    Élections locales au Royaume-Uni: ouverture des bureaux de vote à Londres
    information fournie par AFP Video 07.05.2026 09:59 

    Un bureau de vote ouvre ses portes à la Westminster Chapel, à Londres, alors que les Britanniques commencent à voter lors d'élections locales qui devraient accentuer la pression sur le Premier ministre travailliste, Keir Starmer, déjà en difficulté, et mettre en ... Lire la suite

  • Transport aérien: "sans doute peu" de risque de pénurie de kérosène cet été (Lescure)
    Transport aérien: "sans doute peu" de risque de pénurie de kérosène cet été (Lescure)
    information fournie par AFP Video 07.05.2026 09:57 

    "A priori, il n'y a aucune crainte pour les mois qui viennent, mai, juin. Est-ce qu'il y a un risque au-delà ? Sans doute peu," assure le ministre de l'Economie Roland Lescure à l'issue d'une réunion avec les compagnies aériennes sur l'approvisionnement des aéroports ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank