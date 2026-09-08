France-Le déficit commercial s'établit à €6,669 mds à fin juillet

Le déficit commercial de la France s'est établi à 6,669 milliards d'euros à fin juillet, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin du mois de juin, le déficit s'élevait à 5,751 milliards d'euros (révisé de 5,847 milliards d'euros).

(Rédigé par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)