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France-Le déficit commercial s'établit à €6,669 mds à fin juillet
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 08:45
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Le déficit commercial de la France s'est établi à 6,669 milliards d'euros à fin juillet, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin du mois de juin, le déficit s'élevait à 5,751 milliards d'euros (révisé de 5,847 milliards d'euros).

(Rédigé par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 09:17

    la bête...

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