 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 969,07
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France-Le déficit commercial s'établit à €6,57 mds fin septembre
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 08:45

Le déficit commercial de la France s'est établi à 6,576 milliards d'euros à fin septembre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin août, le déficit s'élevait à 5,186 milliards d'euros (révisé de 5,529 milliards).

(Rédigé par Etienne Breban)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank