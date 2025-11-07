France-Le déficit commercial s'établit à €6,57 mds fin septembre

Le déficit commercial de la France s'est établi à 6,576 milliards d'euros à fin septembre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin août, le déficit s'élevait à 5,186 milliards d'euros (révisé de 5,529 milliards).

(Rédigé par Etienne Breban)