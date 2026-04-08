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France-Le déficit commercial s'établit à €5,778 mds fin février
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 08:45

Le déficit commercial de la France s'est établi à 5,778 milliards d'euros à fin février, montrent les données publiées mercredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin du mois de janvier, le déficit s'élevait à 2,015 milliards d'euros (révisé de 1,843 milliards d'euros).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

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