France-Le déficit commercial s'établit à €4,843 mds fin décembre
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 08:45

Le déficit commercial de la France s'est établi à 4,843 milliards d'euros à fin décembre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin novembre, le déficit s'élevait à 4,036 milliards d'euros (révisé de 4,167 milliards).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

