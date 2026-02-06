France-Le déficit commercial s'établit à €4,843 mds fin décembre

Le déficit commercial de la France s'est établi à 4,843 milliards d'euros à fin décembre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin novembre, le déficit s'élevait à 4,036 milliards d'euros (révisé de 4,167 milliards).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)