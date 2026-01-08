France-Le déficit commercial s'établit à €4,167 mds fin novembre

Le déficit commercial de la France s'est établi à 4,167 milliards d'euros à fin novembre, montrent les données publiées jeudi par le bureau des Douanes françaises.

À la fin octobre, le déficit s'élevait à 3,483 milliards d'euros (révisé de 3,918 milliards).

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)