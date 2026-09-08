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France : le déficit commercial s'accroît
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 08:50
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Au mois de juillet, le déficit de la balance commerciale française s'est creusé un petit peu plus que prévu. Il est passé de -5,8 milliards d'euros, à -6,7 alors qu'il était attendu à -6 milliards d'euros.

Cette évolution s'explique par une hausse des importations ( 1,1 milliard d'euros) légèrement atténuée par une croissance modérée des exportations ( 0,2 milliard d'euros).

La hausse des importations en juillet 2026 est liée à une augmentation des approvisionnements en matériels de transport ( 0,7 MdEUR), en particulier en produits de l'industrie automobile et, dans une moindre mesure, en produits de l'industrie aéronautique et spatiale.

La hausse modérée des exportations en juillet 2026 s'explique principalement par la progression des livraisons de produits de l'électricité, de produits pharmaceutiques et de produits métallurgiques et métalliques.

Par zones géographiques, le solde commercial se dégrade nettement avec l'Europe hors Union européenne (-0,9 MdEUR) sous l'effet conjoint d'un recul des exportations et d'une augmentation des importations. A l'inverse, il s'améliore avec l'Union européenne ( 0,6 MdEUR) à la faveur d'une hausse sensible des livraisons à destination de cette zone.

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