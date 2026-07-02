France-Le déficit budgétaire s'élève à €93,309 mds à fin mai

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information fournie par Boursorama avec AFP•02.07.2026•09:09•
Le groupe de restauration collective et de services Sodexo affiche un chiffre d'affaires en légère hausse au troisième trimestre de son exercice décalé et revoit à la hausse son objectif de croissance interne, selon un communiqué diffusé jeudi. Le groupe a réalisé ...
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information fournie par Zonebourse•02.07.2026•08:42•
Surfant sur les résultats positifs de la phase III de son candidat-médicament obefazimod dans la rectocolite hémorragique, la biotech française a montée une opération de financement très bien accueillie aux Etats-Unis. L'option de surallocation, intégralement souscrite, ...
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(Actualisé avec Abivax, Bouygues, TotalEnergies, précisions sur la tech) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR ...
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information fournie par Zonebourse•02.07.2026•08:28•
Bouygues Construction a finalisé l'acquisition de Vannoy Construction, une entreprise dont les revenus 2025 ont atteint l'équivalent de 873 MEUR. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'expansion internationale de Bouygues Construction. Bouygues Construction ...
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