France-Le déficit budgétaire s'élève à €9,7 mds à fin janvier
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 08:45

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 9,724 milliards d'euros fin janvier, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Action et des Comptes publics.

Fin janvier 2025, le déficit s’élevait à 17,291 milliards d'euros.

"Cette amélioration du solde budgétaire est principalement liée à la perception de recettes exceptionnelles au mois de janvier et à des effets calendaires", explique le ministère dans un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

