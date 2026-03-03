France-Le déficit budgétaire s'élève à €9,7 mds à fin janvier

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 9,724 milliards d'euros fin janvier, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Action et des Comptes publics.

Fin janvier 2025, le déficit s’élevait à 17,291 milliards d'euros.

"Cette amélioration du solde budgétaire est principalement liée à la perception de recettes exceptionnelles au mois de janvier et à des effets calendaires", explique le ministère dans un communiqué.

