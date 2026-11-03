France-Le déficit budgétaire s'élève à €159,2 mds à fin septembre

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La Bourse de Paris recule mardi, entraînée par les valeurs technologiques dans le sillage de Wall Street et de l'Asie, tandis que les investisseurs attendent l'issue des élections américaines de mi-mandat. Le CAC 40 perdait 0,54 % vers 10H00, soit 43,56 points, ...
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Les Bourses mondiales reculent mardi, freinées par une nouvelle chute des fabricants de semi-conducteurs sur fond de doutes sur la rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que les investisseurs attendent l'issue des élections américaines de mi-mandat. ...
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Un Français sur trois a du mal à payer certaines factures d'électricité ou de gaz, selon le baromètre 2026 du médiateur national de l'énergie publié mardi. Ainsi, "34 % (des foyers interrogés) déclarent avoir rencontré des difficultés à payer certaines factures ...
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L'auteur de l'attentat terroriste raciste dans les Yvelines le 23 octobre avait acheté "clandestinement" son arme à feu, a indiqué mardi le procureur antiterroriste sur RTL, soulignant que l'enquête devra déterminer comment il a pu l'acquérir. Kévin T. "n'était ...
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