France-Le déficit budgétaire s'élève à €157,5 mds à fin août
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 08:45

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 157,5 milliards d'euros fin août, selon les données publiées jeudi par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Fin août 2024, le déficit s’élevait à 171,9 milliards d'euros.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

