France-Le déficit budgétaire s'élève à €142 mds à fin juillet
information fournie par Reuters•02/09/2025 à 08:46
Le déficit du budget de l'Etat
français s'est établi à 142,0 milliards d'euros fin juillet,
selon les données publiées mardi par le ministère de l'Économie,
des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.
Fin juillet 2024, le déficit s’élevait à 156,9 milliards
d'euros.
(Rédigé par Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)
information fournie par AFP Video•02.09.2025•09:38•
Le président chinois Xi Jinping a salué mardi les "relations de bon voisinage" entre la Chine et la Russie, lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine à Pékin, la veille d'un défilé militaire célébrant les 80 de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
