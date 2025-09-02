 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 691,65
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France-Le déficit budgétaire s'élève à €142 mds à fin juillet
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 08:46

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 142,0 milliards d'euros fin juillet, selon les données publiées mardi par le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

Fin juillet 2024, le déficit s’élevait à 156,9 milliards d'euros.

(Rédigé par Noémie Naudin, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le vice-président du RN et député du Nord, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale à Paris le 2 avril 2025 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Le RN pense obtenir la majorité absolue en cas de dissolution
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:48 

    Le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu a estimé mardi que son parti pouvait "avoir une majorité absolue" à l'Assemblée nationale si des législatives anticipées étaient organisées à la suite d'une nouvelle dissolution. "Des sondages nous invitent ... Lire la suite

  • Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique ( AFP / Miguel MEDINA )
    Crainte face à la disparition progressive des manuels dans les lycées
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:41 

    Plus de 500 professeurs, écrivains et éditeurs s'alarment, dans une tribune publiée mardi par Le Monde, du remplacement progressif en Ile-de-France des manuels scolaires par une plateforme numérique qui va conduire, selon eux, à une "école sans boussole, réduite ... Lire la suite

  • Kim Jong Un avant de partir pour Pékin, le 01 Septembre 2025 à Pyongyang, photo fournie par l'agence de presse nord-coréenne Korean Central News Agency (KCNA) ( KCNA VIA KNS / STR )
    Kim Jong Un en Chine pour un moment historique avec Xi et Poutine
    information fournie par AFP 02.09.2025 09:38 

    Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un fait route mardi vers Pékin à bord de son train blindé pour assister mercredi à un défilé militaire géant à Pékin, où sa présence au côté des présidents chinois et russe s'annonce historique. Kim Jong Un, parti lundi de Pyongyang, ... Lire la suite

  • Xi salue les "relations de bon voisinage" entre la Chine et la Russie
    Xi salue les "relations de bon voisinage" entre la Chine et la Russie
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 09:38 

    Le président chinois Xi Jinping a salué mardi les "relations de bon voisinage" entre la Chine et la Russie, lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine à Pékin, la veille d'un défilé militaire célébrant les 80 de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank