France: le climat des affaires s'améliore un peu en mars information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 09:00









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires en France s'améliore légèrement pour le troisième mois consécutif en mars, au vu de l'indicateur synthétique calculé par l'Insee, qui gagne un point pour s'établir à 97, un niveau en deçà de sa moyenne de longue période (100).



Evalué à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, le climat des affaires augmente dans le commerce de détail et de gros, ressort stable dans les services et le bâtiment, et se replie légèrement dans l'industrie.



D son côté, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi rebondit de trois points à 96, sous sa moyenne de longue période pour le dixième mois consécutif. Cette amélioration résulte du rebond des soldes sur les effectifs dans les services (y compris intérim) et l'industrie.





