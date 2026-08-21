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France : le climat des affaires s'améliore timidement
information fournie par Zonebourse 21/08/2026 à 08:55
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En août 2026, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne un point, à 98, conformément au consensus. En hausse pour le 3e mois consécutif, il se rapproche de son niveau moyen (100).

L'INSEE, qui publie cette enquête, précise que l'indicateur du climat des affaires augmente de nouveau dans le commerce de détail et l'industrie, et plus légèrement dans les services, tandis qu'il reste stable dans le bâtiment. Par ailleurs, l'indicateur du climat de l'emploi se maintient à 99.

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