France : le climat des affaires remonte légèrement en juillet

En juillet 2026, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, gagne deux points pour s'établir à 97 et se rapproche de son niveau moyen (100).

L'Insee, qui publie cette enquête, précise que l'indicateur du climat des affaires augmente nettement dans le commerce de détail et plus légèrement dans les services et l'industrie. Il est stable dans le bâtiment et se replie dans le commerce de gros.

De son côté, l'indicateur synthétique du climat de l'emploi en France est stable, à 98, après son rebond de juin. Le chiffre de juin a d'ailleurs été révisé à la hausse de neuf points, en raison d'un changement de méthodologie visant à mieux refléter la réalité économique.