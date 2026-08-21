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France-Le climat des affaires dans l'industrie progresse en août
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 08:45
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Le climat des affaires dans l'industrie en France a progressé en août par rapport au mois précédent, comme prévu, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.

L'indicateur du climat des affaires dans le secteur atteint 103 points en août après 101 en juillet (non révisé).

"Cette hausse s’explique principalement par la hausse du solde d’opinion sur les perspectives personnelles de production", précise l'Insee dans un communiqué.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur 101 points en août.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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