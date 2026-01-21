 Aller au contenu principal
France-Lactalis rappelle des lots de lait infantile dans 18 pays après une possible contamination
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 13:49

(Actualisé avec détails, citations et contexte)

Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de lots de lait infantile de la marque Picot dans 18 pays en raison de la présence de céréulide dans un ingrédient provenant d'un fournisseur.

Selon un communiqué de Lactalis Nutrition Santé, filiale spécialisée dans les produits nutritionnels pour nourrissons et cliniques du groupe Lactalis, le rappel en France concerne six lots.

Il fait suite à l'alerte de l'association professionnelle française pour la nutrition infantile sur la possible contamination de préparations pour nourrissons par la céréulide, une toxine pouvant provoquer des nausées et des vomissements.

Un porte-parole de Lactalis a déclaré à Reuters que le rappel concernait en tout 18 pays : l'Australie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Congo, la République tchèque, l'Équateur, la France, la Géorgie, la Grèce, le Koweït, Madagascar, le Mexique, Monaco, l'Espagne, le Pérou, Taïwan et l'Ouzbékistan.

Lactalis, l'un des plus grands groupes laitiers au monde, avait déjà dû procéder à un rappel massif de laits infantiles en 2017 et 2018 après que des dizaines de bébés ont été infectés par des salmonelles après avoir bu du lait infantile contaminé produit par l'entreprise.

Le groupe agroalimentaire Danone a par ailleurs

été pénalisé

en Bourse mercredi après que l'agence sanitaire singapourienne, la Singapour Food Authority (SFA), a ordonné la semaine dernière le rappel de laits Dumex Dulac 1 en raison d'une possible contamination par la céréulide.

Plus tôt ce mois-ci, le fabricant de produits alimentaires Nestlé NESN.S avait également procédé à un rappel de produits de nutrition infantile dans au moins 37 pays, en raison d'une présence possible de céréulide.

(Rédigé par Etienne Breban, Sybille de la Hamaide et Dominique Vidalon, version française Coralie Lamarque ; édité par Kate Entringer)

