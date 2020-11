Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-La vente en grande distribution restreinte pour le confinement-Castex Reuters • 01/11/2020 à 20:30









PARIS, 1er novembre (Reuters) - La vente par la grande distribution de produits déjà concernés par les mesures de fermeture des commerces de proximité liées au confinement sera interdite à partir de mardi, a annoncé dimanche le Premier ministre, Jean Castex. Cette mesure vise à répondre aux protestations de nombreux commerçants face aux inégalités de traitement dont ils s'estiment victimes depuis l'entrée en vigueur vendredi des nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus. "J'ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d'ajouter une disposition, qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, dans les grandes surfaces", a dit le chef du gouvernement sur TF1. (Marc Angrand)

