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France : la production industrielle a ralenti en avril
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 08:53

En France, la production industrielle a connu une légère croissance de 0,1% au mois d'avril, là où les analystes tablaient sur un repli de 0,2%. Au mois de mars, elle avait progressé de 1,4%.

Dans le détail, la production manufacturière a connu la même tendance avec une hausse de 0,4%, contre 1,3% un mois plus tôt. Elle a accéléré dans la fabrication de matériels de transports ( 3,3% après 2,2%) et a augmenté dans la cokéfaction et le raffinage où elle a atteint son plus haut niveau depuis 2019. Elle est restée stable dans l'agroalimentaire, mais s'est repliée dans la fabrication de biens d'équipements électriques, électroniques et informatiques (-0,4% après 1,2%) et dans la fabrication "d'autres produits industriels" (métallurgie, chimie, pharmacie) avec une baisse de 0,1%, après une augmentation de 1,1% en mars. Dans les industries extractives (énergie, eau...) elle a également diminué de 0,9%, loin de la progression de 1,6% observée en mars.

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