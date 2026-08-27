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France : la hausse des prix à la production accélère fortement en juillet
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 09:14
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La hausse des prix de production de l'industrie française, exprimée en variation séquentielle, accélère pour atteindre 1,3% en juillet par rapport au mois précédent, après 0,3% en juin et 0,2% en mai, selon les données mensuelles de l'INSEE.

Plus précisément, les prix rebondissent pour les produits destinés au marché français ( 1,1% après -0,4% en juin), tandis que ceux destinés aux marchés extérieurs ralentissent ( 1,5% après 2,6% en juin).

Hors énergie au sens large (hydrocarbures, produits de la cokéfaction et du raffinage, électricité, etc.), les prix de production de l'industrie française continuent d'augmenter sur un mois ( 0,2%, comme en juin).

En variation annuelle, les prix de production de l'industrie française accélèrent également en juillet, tant en données totales ( 4,3% après 3,6% en juin) qu'en excluant l'énergie au sens large ( 2,7% après 2,4% en juin).

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