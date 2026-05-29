France-La croissance du PIB revue en baisse à -0,1% au T1-Insee

La croissance de l'économie française a légèrement ralenti au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent, selon une estimation détaillée publiée vendredi par l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a reculé de 0,1% sur janvier-mars, alors que la première estimation publiée fin avriltablait sur un stagnation (0,0%), et après une progression de 0,2% au quatrième trimestre 2025.

Les données préliminaires publiées en avril avaient montré une stabilité du PIB, alors que la Banque de France (BdF) tablait sur une progression de 0,3%, un coup de frein inattendu sur l'économie française que le gouverneur de l'institution, François Villeroy de Galhau, avait mis sur le compte d'une "mauvaise surprise sur les exportations".

(Rédigé par Augustin Turpin)