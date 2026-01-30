 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-La croissance du PIB ressort à 0,9% en 2025
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 09:52

(Actualisé avec Lescure, analyste, détails)

L'économie française a augmenté en moyenne de 0,9% en 2025, montre la première estimation publiée vendredi par l'Insee, qui évoque une accélération de la demande intérieure finale compensée par un ralentissement du commerce extérieur.

Le produit intérieur brut (PIB) de la France avait progressé de 1,1% en 2024 et de 1,6% en 2023.

"La demande intérieure finale (hors stock) accélère modérément (contribution de +0,7 point après +0,6 point), portée par la consommation des ménages et des administrations publiques (contribution de +0,6 point après +0,8 point), ainsi que par une quasi-stabilité de l’investissement (après -0,3 point de contribution en 2024)", détaille l'Insee dans un communiqué.

"A l’inverse, après deux années de contribution positive, le commerce extérieur contribue négativement à la croissance de 2025 (-0,5 point après +1,3 point)."

Le ministre de l’Economie et des Finances Roland Lescure a salué vendredi sur TF1 une "bonne nouvelle" alors que le gouvernement tablait initialement sur une croissance du PIB de 0,7% pour 2025.

"On a un budget (pour 2026) qui s'assoit sur une prévision de croissance qui est aujourd'hui crédibilisée par les chiffres que nous donne l'Insee", a-t-il déclaré en mentionnant un "bon départ" pour l'année.

Selon Charlotte de Montpellier, analyste chez ING, les perspectives 2026 sont "modérément positives", avec une croissance du PIB attendue autour de 1%.

"Le climat des affaires s’améliore, notamment dans l’industrie, soutenue par le redressement européen et le plan de relance allemand" souligne-t-elle.

"Néanmoins, la récente appréciation de l’euro pourrait peser sur les exportations et donc sur l’activité économique, notamment en France."

PIB À +0,2% AU T4

Au quatrième trimestre 2025, le PIB de la France a progressé de 0,2%, en ligne avec les attentes des économistes interrogés par Reuters et après +0,5% au troisième trimestre.

Cette première estimation est également conforme aux attentes formulées plus tôt en janvier par la Banque de France dans son enquête mensuelle de conjoncture.

"La demande intérieure finale (hors stocks) ralentit légèrement : la formation brute de capital fixe freine (+0,2% après +0,7%), mais la consommation des ménages accélère modérément (+0,3% après +0,1%)", peut-on lire dans le communiqué de l'Insee.

"Au total, la demande intérieure (hors stocks) contribue positivement à la croissance du PIB ce trimestre : +0,3 point après +0,4 point au troisième trimestre 2025."

(Rédigé par Etienne Breban ; avec la contribution de Tangi Salaun ; édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sebastien Lecornu à l'Elysée, le 28 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Impôts, Défense, déficit : les grandes lignes du budget 2026
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.01.2026 10:33 

    Coupes budgétaires, taxe Zucman rejetée par l’Assemblée, déficit maintenu à 5% du PIB, le projet de loi de finances 2026, qui devrait être adopté sous 49.3 ce vendredi, aura fait l’objet de mois de discussions tendues au Parlement. Le déficit maintenu à 5% du PIB ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer prononce un discours lors du Forum commercial Royaume-Uni-Chine à la Bank of China à Pékin, le 30 janvier 2026 ( POOL / Carl Court )
    Starmer défend un rapprochement avec Pékin, "très dangereux" pour Trump
    information fournie par AFP 30.01.2026 10:32 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer a défendu vendredi sa visite en Chine comme un moyen de reconstruire une confiance mutuelle et renforcer les relations commerciales avec Pékin, une perspective que Donald Trump a jugé "très dangereuse". S'exprimant devant ... Lire la suite

  • ( AFP / OMAR HAJ KADOUR )
    Avec 2,8% de croissance du PIB en 2025, l'Espagne "moteur" de la zone euro
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.01.2026 10:24 

    "Le moteur du continent": avec une croissance économique enregistrée à +2,8% du PIB en 2025, l'Espagne a poursuivi l'an passé sur la dynamique enclenchée depuis la reprise post-Covid, soutenue principalement par le secteur touristique et la demande des ménages, ... Lire la suite

  • Le premier ministre Sébastien Lecornu au Palais de l'Elysée, le 28 janvier 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Budget: Lecornu a dégainé un ultime 49.3, épilogue lundi
    information fournie par AFP 30.01.2026 10:19 

    La ligne d'arrivée du marathon budgétaire est proche: le Premier ministre Sébastien Lecornu a activé vendredi matin pour la troisième fois l'article 49 alinéa 3 de la Constitution à l'Assemblée nationale, ultime étape avant l'adoption définitive du budget de l'Etat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank