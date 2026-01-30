France-La croissance du PIB ressort à 0,9% en 2025

(Actualisé avec Lescure, analyste, détails)

L'économie française a augmenté en moyenne de 0,9% en 2025, montre la première estimation publiée vendredi par l'Insee, qui évoque une accélération de la demande intérieure finale compensée par un ralentissement du commerce extérieur.

Le produit intérieur brut (PIB) de la France avait progressé de 1,1% en 2024 et de 1,6% en 2023.

"La demande intérieure finale (hors stock) accélère modérément (contribution de +0,7 point après +0,6 point), portée par la consommation des ménages et des administrations publiques (contribution de +0,6 point après +0,8 point), ainsi que par une quasi-stabilité de l’investissement (après -0,3 point de contribution en 2024)", détaille l'Insee dans un communiqué.

"A l’inverse, après deux années de contribution positive, le commerce extérieur contribue négativement à la croissance de 2025 (-0,5 point après +1,3 point)."

Le ministre de l’Economie et des Finances Roland Lescure a salué vendredi sur TF1 une "bonne nouvelle" alors que le gouvernement tablait initialement sur une croissance du PIB de 0,7% pour 2025.

"On a un budget (pour 2026) qui s'assoit sur une prévision de croissance qui est aujourd'hui crédibilisée par les chiffres que nous donne l'Insee", a-t-il déclaré en mentionnant un "bon départ" pour l'année.

Selon Charlotte de Montpellier, analyste chez ING, les perspectives 2026 sont "modérément positives", avec une croissance du PIB attendue autour de 1%.

"Le climat des affaires s’améliore, notamment dans l’industrie, soutenue par le redressement européen et le plan de relance allemand" souligne-t-elle.

"Néanmoins, la récente appréciation de l’euro pourrait peser sur les exportations et donc sur l’activité économique, notamment en France."

PIB À +0,2% AU T4

Au quatrième trimestre 2025, le PIB de la France a progressé de 0,2%, en ligne avec les attentes des économistes interrogés par Reuters et après +0,5% au troisième trimestre.

Cette première estimation est également conforme aux attentes formulées plus tôt en janvier par la Banque de France dans son enquête mensuelle de conjoncture.

"La demande intérieure finale (hors stocks) ralentit légèrement : la formation brute de capital fixe freine (+0,2% après +0,7%), mais la consommation des ménages accélère modérément (+0,3% après +0,1%)", peut-on lire dans le communiqué de l'Insee.

"Au total, la demande intérieure (hors stocks) contribue positivement à la croissance du PIB ce trimestre : +0,3 point après +0,4 point au troisième trimestre 2025."

(Rédigé par Etienne Breban ; avec la contribution de Tangi Salaun ; édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)