France-La croissance du PIB confirmée à 0,2% au T4-Insee
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 08:45

La croissance de l'économie française a accéléré au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent, comme le confirme une estimation détaillée publiée vendredi par l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a progressé de 0,2% d'octobre à décembre, conformément à la première estimation publiée fin janvier et après +0,5% au troisième trimestre.

"La contribution du commerce extérieur à l’évolution trimestrielle du PIB est revue à la baisse (à +0,7 point, contre +0,9 point lors de la première estimation)", indique l'Insee dans un communiqué.

"En miroir, la contribution de la variation de stock à la croissance est revue à la hausse (-0,8 point, contre -1,0 point lors de la première estimation)."

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

