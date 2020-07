Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: La CRE propose une hausse de 1,55% des tarifs de l'électricité Reuters • 10/07/2020 à 15:52









PARIS, 10 juillet (Reuters) - La Commission de régulation de l'énergie a proposé vendredi une hausse de 1,55% TTC des tarifs réglementés de vente d'électricité à compter du 1er août. Cette proposition soumise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie "prend en compte l'évolution annuelle des tarifs des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité", précise la CRE dans un communiqué. (Benjamin Mallet édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +1.04%