France-La CRE fixe de nouveaux tarifs des réseaux d'électricité

28 mai (Reuters) - La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé jeudi dans un communiqué que: * LA GRILLE TARIFAIRE APPLIQUÉE AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ BAISSERA EN MOYENNE DE 1,08% AU 1ER AOÛT 2020 * LA GRILLE TARIFAIRE APPLIQUÉE AUX UTILISATEURS DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION AUGMENTERA POUR SA PART DE 2,75% EN MOYENNE AU 1ER AOÛT * AU 1ER JUIN, LES TARIFS RÉGLEMENTÉS HORS TAXE D'ENGIE VONT BAISSER DE 2,8% PAR RAPPORT AU BARÈME EN VIGUEUR APPLICABLE DEPUIS LE 1ER MAI-CRE Pour plus de détails, cliquez sur EDF.PA ou ENGIE.PA (Benjamin Mallet)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -1.30% ENGIE Euronext Paris +1.14%