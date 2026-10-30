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France : la consommation des ménages recule de nouveau en septembre
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 08:38

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La consommation des ménages français en biens a diminué de 0,5% en septembre 2026, après un recul identique en août, selon l'Insee. Cette baisse s'explique principalement par le repli des achats de biens fabriqués (-1,1%) et de produits alimentaires (-0,2%), tandis que les dépenses énergétiques enregistrent une légère hausse ( 0,2%).

Malgré ce deuxième mois consécutif de baisse, le bilan trimestriel reste positif. Au troisième trimestre, la consommation de biens progresse de 0,4%, soutenue par le rebond des dépenses énergétiques ( 1,2%). Les achats de biens fabriqués ralentissent toutefois nettement ( 0,3%), tandis que la consommation alimentaire demeure stable.

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