France : la consommation des ménages recule de nouveau en septembre

La consommation des ménages français en biens a diminué de 0,5% en septembre 2026, après un recul identique en août, selon l'Insee. Cette baisse s'explique principalement par le repli des achats de biens fabriqués (-1,1%) et de produits alimentaires (-0,2%), tandis que les dépenses énergétiques enregistrent une légère hausse ( 0,2%).

Malgré ce deuxième mois consécutif de baisse, le bilan trimestriel reste positif. Au troisième trimestre, la consommation de biens progresse de 0,4%, soutenue par le rebond des dépenses énergétiques ( 1,2%). Les achats de biens fabriqués ralentissent toutefois nettement ( 0,3%), tandis que la consommation alimentaire demeure stable.