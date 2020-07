Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: La consommation de gaz des industriels se redresse Reuters • 10/07/2020 à 12:39









PARIS (Reuters) - La consommation de gaz des clients industriels en France depuis le début du mois de juin ne se situe plus que 6% en moyenne en dessous de son niveau de la même période de 2019 contre -20% pour fin mars et début avril, selon des données publiées vendredi par GRTgaz, qui gère la majeure partie du réseau de transport gazier français. Les secteurs les plus affectés par le coronavirus reprennent depuis mi-mai, notamment des sites qui étaient à l'arrêt tels que des usines automobiles et recommencent à consommer progressivement, a souligné dans un communiqué GRTgaz sur la base de données arrêtées au 30 juin. Les centrales à gaz enregistrent pour leur part "une reprise forte" depuis début juin, qui s'explique par un prix compétitif permettant de rentabiliser la production d'électricité à partir de gaz naturel. (Benjamin Mallet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

