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France-La confiance des ménages reste stable en août
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 08:45
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La confiance des ménages en France est restée stable au mois d'août, montre l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

L'indicateur mesurant cette confiance ressort ainsi 86 points en août, comme en juillet, selon les données de l'Insee.

"À 86, l'indicateur qui la synthétise est inchangé et demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025)", selon un communiqué de l'Insee.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une confiance des ménages à 87 points en août.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

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