France : la confiance des ménages repart légèrement à la baisse en août

(AOF) - En août 2025, la confiance des ménages se replie légèrement, après trois mois de stabilité. À 87, l’indicateur qui la synthétise diminue d’un point et atteint son plus bas niveau depuis octobre 2023. Il demeure au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024). En août 2025, l'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle future se dégrade légèrement. Après trois mois de stabilité, le solde d'opinion associé perd deux points, atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2023. Il s'écarte encore de sa moyenne de longue période.

Celui relatif à leur situation financière passée gagne un point et atteint sa moyenne de longue période.

La proportion de ménages estimant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants est quasi stable. Le solde correspondant reste bien au-dessous de sa moyenne de longue période.

Par ailleurs, en août 2025, la part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner se replie nettement : le solde d'opinion correspondant perd sept points mais demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

L'opinion des ménages concernant leur capacité d'épargne, actuelle comme future, est quasi stable. Les soldes d'opinion associés perdent chacun un point mais demeurent au-dessus de leur moyenne de longue période.

Par ailleurs, en août 2025, l'opinion des ménages sur le niveau de vie en France, passé et futur, diminue de nouveau. Le solde d'opinion relatif au niveau de vie futur perd deux points, atteignant son plus bas niveau depuis mars 2023 ; celui concernant le niveau de vie passé en perd trois. Ces deux soldes restent bien au-dessous de leur moyenne de longue période.

En août 2025, les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage rebondissent légèrement : le solde correspondant gagne deux points après en avoir perdu quatre le mois précédent. Il demeure bien au-dessus de sa moyenne de longue période.

Enfin, en août 2025, la part des ménages qui considèrent que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois augmente de nouveau. Le solde d'opinion associé gagne cinq points et atteint son plus haut niveau depuis mars 2023. Il se situe au-dessus de sa moyenne de longue période.

La part des ménages estimant que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois se replie : le solde associé perd trois points et se rapproche de sa moyenne de longue période.