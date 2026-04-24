France : la confiance des ménages chute en avril
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 09:12
L'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle, aussi bien passée que future, se dégrade nettement, et la proportion de ménages estimant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants diminue de nouveau.
Concernant le contexte économique, leur opinion sur le niveau de vie passé en France se dégrade fortement de nouveau, de même que celle relative au niveau de vie futur, qui perd six points et atteint son plus bas niveau depuis septembre 2022.
De plus, les craintes des ménages français concernant l'évolution du chômage repartent à la hausse, le solde correspondant gagnant sept points, et demeurent bien au-dessus de leur moyenne de longue période.
Enfin, la part des ménages qui considèrent que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois augmente de nouveau. Le solde d'opinion associé gagne 11 points, après en avoir gagné 27 en mars, et atteint son plus haut niveau depuis avril 2022.
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