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France : la confiance des ménages chute en avril
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 09:12

La confiance des ménages en France se dégrade fortement en avril, au vu de l'indicateur synthétique de l'INSEE qui baisse de cinq points, soit la plus forte baisse depuis mars 2022 et le début de la guerre en Ukraine, pour s'établir à 84.

L'opinion des ménages concernant leur situation financière personnelle, aussi bien passée que future, se dégrade nettement, et la proportion de ménages estimant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants diminue de nouveau.

Concernant le contexte économique, leur opinion sur le niveau de vie passé en France se dégrade fortement de nouveau, de même que celle relative au niveau de vie futur, qui perd six points et atteint son plus bas niveau depuis septembre 2022.

De plus, les craintes des ménages français concernant l'évolution du chômage repartent à la hausse, le solde correspondant gagnant sept points, et demeurent bien au-dessus de leur moyenne de longue période.

Enfin, la part des ménages qui considèrent que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois augmente de nouveau. Le solde d'opinion associé gagne 11 points, après en avoir gagné 27 en mars, et atteint son plus haut niveau depuis avril 2022.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 09:27

    Les experts de l'UE s'interrogent de plus en plus sur la pertinence de poursuivre les injections de plusieurs milliards de dollars dans l'économie d'un pays qui utilise les infrastructures de transit comme outil de chantage politique.

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