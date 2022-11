France : la BEI et MedinCell signent un nouveau contrat de prêt de 40 millions d'euros pour soutenir le développement de traitements innovants

• Ce prêt de 40 millions d'euros est destiné au développement de traitements injectables à action prolongée basés sur la technologie propriétaire de MedinCell, visant à améliorer de manière significative les soins et la qualité de vie des patients.



• Cet investissement de la BEI est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques, le pilier central du Plan d'investissement pour l'Europe.



Jacou (France), le 23 novembre 2022, 17h45 CET. Le nouveau prêt signé entre la Banque européenne d'investissement (BEI), soutenue par le Plan d'investissement pour l'Europe, et la société pharmaceutique MedinCell est destiné à soutenir le développement son portefeuille de traitements innovants. Celui-ci est déjà composé de plusieurs produits injectables à action prolongée au stade préclinique et clinique. Un premier traitement utilisant la technologie de MedinCell, BEPO®, devrait arriver sur le marché américain au premier semestre 2023.



