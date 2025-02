France: la BdF voit une légère croissance au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 09:37









(CercleFinance.com) - L'activité économique devrait légèrement progresser en France au premier trimestre, à en croire la dernière enquête mensuelle de conjoncture publiée par la Banque de France (BdF).



Sur la base des résultats de son étude, complétés par d'autres indicateurs, l'institution estime que la croissance dans l'Hexagone devrait s'établir entre 0,1% et 0,2% sur les trois premiers mois de l'année.



La BdF indique que les participants s'inquiètent non seulement du contexte d'incertitude au niveau national entourant l'évolution des politiques économique et fiscale, mais aussi à l'échelle internationale avec les craintes concernant le relèvement des droits de douane aux Etats‑Unis.



L'enquête - basée sur les réponses d'environ 8500 entreprises entre le 29 janvier et le 5 février - montre cependant que l'activité s'est redressée plus qu'attendu en janvier dans l'industrie et le bâtiment.



Celle-ci a par ailleurs continué de progresser dans les services, également à un rythme plus élevé que ce qu'anticipaient les chefs d'entreprise.



Concernant le mois de février, l'activité serait moins bien orientée d'après les conclusions de la BdF, puisqu'elle est attendue stable dans l'industrie, en léger recul dans le bâtiment et et en ralentissement sensible dans les services.



La BdF souligne par ailleurs que les carnets de commandes restent 'dégarnis' dans tous les secteurs de l'industrie, exception faite de l'aéronautique.





