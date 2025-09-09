France-La BdF maintient sa prévision d'une hausse de 0,3% du PIB au T3

L'économie française devrait avoir progressé de 0,3% au troisième trimestre portée par l'industrie manufacturière, malgré l'incertitude politique, a indiqué mardi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture.

"Nous estimons que l'activité continuerait de croître au troisième trimestre au même rythme qu'au trimestre précédent, de l'ordre de 0,3%.", indique la BdF dans sa note.

L'enquête réalisée auprès d'environ 8.500 entreprises souligne la vigueur de l'aéronautique et de l'industrie pharmaceutique, indique la banque centrale.

"Dans ces secteurs, les chefs d'entreprise signalent une demande extérieure résiliente et leur capacité à tirer parti des réorganisations de flux commerciaux."

L'activité a été soutenue par la valeur ajoutée dans les services marchands, mais elle a ralenti dans le secteur de l'énergie et la valeur ajoutée est en légère baisse dans le secteur de la construction, dit la BdF.

Les dirigeants d'entreprises ont signalé une résurgence de l'incertitude après le vote de confiance sollicité le mois dernier par François Bayrou, qui a vu la chute de son gouvernement.

L'incertitude est en outre alimentée par le mouvement "Bloquons tout", qui appelle à mettre la France à l'arrêt mercredi 10 septembre.

(Leigh Thomas; version française Camille Raynaud, édité par Nicolas Delame)